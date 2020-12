Juana Repetto disfruta de la luna de miel y de su embarazo de tres meses

Luego de comprometerse con Sebastián Graviotto al comienzo de la cuarentena por el coronavirus, Juana Repetto decidió casarse por civil en una ceremonia junto a los testigos y luego, con algunas flexibilizaciones otorgadas por el Gobierno Nacional, la pareja realizó una fiesta íntima con familiares y amigos.

Días después de este festejo y a través de sus redes sociales, los flamantes esposos anunciaron que estaban “embarazados” de tres meses y a partir de ese momento, las publicaciones en sus redes comenzaron a tener la panza de Juana como protagonista.

Juana Repetto en redes

Ahora la actriz informó que se realizó un test de información genética y ya conocen el sexo del bebé. Junto a una foto con su hijo Toro Juana escribió: “Así de felices estamos de recibir la mejor noticia que podíamos esperar: Nos hicimos el test que te permite tener información genética acerca de tu bebé desde la semana 9 de embarazo y nos dio PERFECTO 🙌🏻🙏🏻. Además de yapa supimos sexo, por lo que los niveles de ansiedad que manejaba entre los nervios por toda la data que te da a nivel salud este test y de saber si es nena o nene... han bajado notablemente. Vale aclarar que es un test no invasivo, que se realiza en @babygenok con una extracción de sangre nomas y a los 7 días hábiles tenes los resultados. Es un método súper seguro y preciso, yo con Toro no me lo hice y en esta caso que si... siento que voy a disfrutar del embarazo con total tranquilidad. Quiero agradecer a @babygenok y @cegyr_ok por el amor y paciencia que me tuvieron, pues... cagona y ansiosa insistió con msj siendo mega contenida. A todo eso... nena o nene? Les leo…”, escribió la actriz.

El posteo alcanzó los 67 mil “likes” y mensajes de los fanáticos intentando acertar con el sexo del bebé en camino: “Neneeee. . Lo que sea será un niñe muy amado”, “Nena🌈 aunque tengo dos varones y es lo máximo q.se acompañen”, “Nene! Felicitaciones”, “Es una nenita hermosa como Toro!”, entre otros.