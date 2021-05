Jorge Rial entrevistó a Karina Gao y lloró por primera vez al aire

Karina Gao, integrante del programa “Flor de equipo” (Telefe), atravesó un difícil momento al ser internada por Covid-19, mientras transitaba el tercer mes de embarazo. Este miércoles fue invitada “TV Nostra”, ciclo conducido por Jorge Rial y emocionó a todos, incluido al famoso conductor: “Qué historia... es ver cómo la vida le gana a la muerte, cómo se nace en una pandemia mundial y cómo sigue peleándola”, resumió Rial con los ojos llorosos antes de comenzar la nota con Karina.

“En menos de dos meses pasé de casi morir a la vida. Veo a Teo, mi bebé, y no lo puedo creer. Todavía estoy intentando entender lo que me pasó”, declaró la cocinera.

Gao, tuvo una larga estadía en el hospital y los médicos tuvieron que inducirla a un coma ante la complicación de su cuadro: “Me imaginé lo peor y, antes de entrar en coma, hizo un video para mis hijos. Hablé con mi pareja, le pedí que si me pasaba algo, que siga adelante, que sea feliz”, señaló.

Rial le preguntó si había tenido algún recuerdo de su estadía en coma y la cocinera contó un extraño sueño que tuvo: “Durante el coma tuve un sueño en el cual yo me quedaba viuda. Cuando me desperté del coma, mi pareja estaba la lado mío, diciéndome ‘ya está, lo peor ya pasó’. Y le dije que había soñado que lo perdía, que me quedaba viuda. Y él pensó que, tal vez, que quedaba viudo”, sentenció.

Karina Gao, flamante mamá de Teo, ante la emoción, tanto del conductor como de los panelistas Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos, cerró la nota con una reflexión y un pedido a todos los televidentes: “Hay mucha gente que sigue estando, meses, un año de rehabilitación. Esto no es joda, solo tenemos que colocarnos bien los barbijos, cuidarnos y lavarnos las manos”.