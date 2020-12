Jorge Lanata habló de la muerte y dio detalles de cómo imagina su final

Hace algunos días Jorge Lanata abandonó su sillón de conductor y se puso del otro lado para ser entrevistado por el prestigioso canal CNN.

El polémico periodista habló de varios temas y realizó algunas denuncias para luego detenerse en un tópico bastante particular al que Lanata no esquivó y contestó sin problemas.

Jorge Lanata en CNN

La muerte fue la palabra que propuso el entrevistador teniendo en cuenta los problemas de salud que enfrenta el conductor de “Periodismo para Todos” y el argentino dijo: “El miedo que tengo es a morir sufriendo”.

Luego Jorge se refirió a lo que cree que existe después de fallecer y dijo: “Yo tengo una teoría rara: creo que nos convertimos en estrellas, y entonces lo que tengo es curiosidad”, dijo para asombro del entrevistador.

Luego repasando los dolorosos episodios por los que transitó Lanata en estos últimos años, el entrevistado dijo que aún no murió porque no terminó su carrera: “Soy Jorge, yo soy Lanata, un pibe de Sarandí aun cuando ya no viva ahí hace muchos años. Yo me siento así y también todo el tiempo siento que me falta. Nunca paré, siempre quise seguir. Trato de mirar para adelante, no miro para atrás ni para los costados”, comentó.

Consultado sobre su opinión por la vacuna del Covid 19, el conductor dijo que se la colocaría y agregó: “El acuerdo que hicieron con la vacuna rusa estaba hecho a través de una empresa que era totalmente impresentable y que se formó días antes de que el Gobierno anunciara el acuerdo: era una vergüenza”, dijo Lanata sobre el polémico tema en medio de una pandemia que no llegó a su fin.