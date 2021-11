Joaquín Levinton y su creatividad a la hora de ponerle nombre a los platos en “Masterchef Celebrity 3″

“Masterchef Celebrity 3″ cada noche suben los número en el rating y sus participantes famosos van soltándose y encontrando su lugar en la competencia. Y quien se lleva todos los aplausos cada vez que atraviesa las puertas del estudio es Joaquín Levinton.

El músico rockero confesó no tener nada de experiencia en el mundo gastronómico y que estuvo tomando clases previo al comienzo del programa. Eso se notó porque en ninguna de las dos galas de eliminación ha quedado al borde de despedirse.

Su creatividad e imaginación salen en cada emisión y no justamente por las preparaciones innovadoras sino por los nombres que elige para bautizar a sus platos.

En el segundo programa emitido, Joaquín hizo un pescado al horno con una coliflor y una papa y a la hora de presentárselo al jurado causó la risa de todos. “¿Me vas a decir que cocinaste? ¿Cómo lo cocinaste?”, consultó Germán Martitegui y el artista confió: “Un pescadito en filet”. “¿Tiene nombre?”, siguió el chef, a lo que el cantante soltó: “¿El pescado? Sí, Raúl”. O “la rata Miguel Sorda” que hizo luego.

"La rata Miguel sorda" de Joaquín Levinton rompió todo en el certamen.

El nombre Raúl se convirtió en tendencia y a los días, redobló la apuesta al cocinar con la temática de la India. Decidió cocinar el pollo al curry con arroz que desmoldó cuidadosamente antes de presentarlo ante el jurado, el cual tenía un nombre ligado al mundo musical.

“¿No te parece que te podría haber quedado un poquito más humectado? ¿Y el arroz? ¿Qué arroz usaste?”, preguntó Martitegui a Levinton y él respondió: “Si, pero no sabía hacer eso. Y el arroz, usé el que estaba ahí, no me acuerdo”.

“Arrozmith”, acotó Joaquín en referencia a la banda Aerosmith, lo cual hizo reír a todos. Y en un corte de edición lanzó más nombres “Arroz del silencio” y “Arroz Ramazzotti”. Y este martes volvió a jugar con su creatividad.

Joaquín Levinton volvió a hacer reír a l jurado con el nombre del plato presentado: Arrozmith

Joaquín Levinton le hizo un plato homenaje a Donato de Santis

Este martes, los participantes debieron entrar al mercado extremo y agarrar lo que pudieran para cocinar. El líder de Turf hizo algo clásico pero que terminó alegrando a Donato de Santis.

El músico hizo cerdo con puré de boniato y espárragos; apenas apoyó su plato sobre el atril de los chef reconocidos, Joaquín comentó que le había hecho un homenaje al italiano porque los ingredientes suenan muy parecido a su nombre.

Joaquín Levinton homenajeó a Donato de Santis con un plato que llevaba su nombre

“Chuletas a la Boniato de Santis”, por la similitud del boniato y Donato.

Joaquín Levinton homenajeó a Donato de Santis con un plato que llevaba su nombre

Luego, durante la devolución, Damián Betular fue duro: “¿Vos escuchás a Britney Spears? Hay un tema que dice ‘Gimme more’, estamos en la tercera semana, necesitamos más”.

Donato resumió la presentación como “muy predecible”: “Son todos sabores que conocemos”, aunque le agradeció el gesto por “homenajeado”.