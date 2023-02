Jimena Barón se despidió de Jamaica con una bikini negra que lució con poses artísticas de frente y de espaldas

Jimena Barón pasó gran parte del verano de playa en playa. Primero vacacionó en Argentina, pero luego hizo las valijas una vez más, pero para viajar a Jamaica, donde vivió unos días soñados junto a su hijo, Morrison Osvaldo, y su pareja, Matías Palleiro.

Desde el paraíso, la actriz y cantante compartió las mejores fotos de su viaje, donde lució diferentes trajes de baño que no hicieron más que resaltar el increíble físico que logró con un dedicado entrenamiento diario y alimentación saludable.

Pero sus días en el país caribeño se terminaron y la artista se despidió con una sesión de fotos que enamoró a sus millones de seguidores. “La Cobra”, como se la conoce por uno de sus éxitos musicales, usó una bikini negra que presumió con diferentes poses.

“Algunos lugares son muy hermosos y otros son muy hermosos y además te tocan el corazón. Jamaica, gracias por conocernos. Me vuelvo llena de luz, de gratitud y alegría”, expresó al pie de sus fotos, feliz por el viaje que hizo en familia. Y reveló que este fue “el mejor destino. El mejor viaje, siempre”.

“Podrán tener ese lomon”, “Qué mujerrrr”, “Nunca voy a entender dónde metés 9m de intestinos, Jime”, “Podrán tener esa cuerpazo por el amor de dios???”, “Jimenaaaa que son esas fotos”, “Jimeeenaaaa nos vas a matar a todos”, fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Jimena Barón enamoró con una bikini negra desde Jamaica

Jimena Barón deleitó a sus seguidores con un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram de su viaje soñado por Jamaica. La actriz hizo un resumen de estos últimos días en el Caribe, incluidas fotos en bikini.

Entre las distintas postales y video, la cantante lució dos microbikinis que destacaron su físico privilegiado.

“La vida me dio al mejor compañero del mundo y pensé que no podía pedir más nada, pero pedí, y me dio otro más. Ayer googlee y siento exactamente lo que apareció. ¡Qué triunfo la vida y que suerte!”, escribió.

“El atardecer es de recién, que cuando pensé que tampoco podía ser mejor, apareció el pájaro que se metió en el sol. Me cayeron unas lágrimas”, agregó con el posteo.

Desde su lujoso hotel en la costa noroeste de Jamaica y en las playas, Jimena deslumbra con su belleza y sensualidad, lo que ha enamorado a sus fans, en especial en Instagram, donde comparte recuerdos de sus vacaciones.

Gracias a su talento como cantante y actriz, así como a su belleza, Jimena ganó el apoyo de sus fans, quienes la siguen en cada paso que da.

Se siente cómoda compartiendo diferentes momentos de su vida en las redes sociales, lo que la convierte en una de las mujeres más vistas en la web.

Aunque no ha anunciado planes concretos en la música, Jimena se dedica a su Instagram de tiempo completo y su presencia en las redes sociales no parece disminuir.

Con su carisma y estilo de vida atractivo, es probable que siga cautivando a su público por mucho tiempo más.