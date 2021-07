Jimena Barón posó en poca ropa y preocupó a sus fans por su “extrema delgadez”

Jimena Barón vive un gran presente profesional como jurado en “La Academia” y enamora en Instagram con sus jugadas fotografías. Aunque en sus últimos posteos, algunos usuarios mostraron preocupación por la figura de la actriz.

“Sos muy linda, pero no está bueno mostrar tanto hueso... por las chicas y los chicos que te siguen”, “¿A esto le llamarán belleza?”, “Fomentas la anorexia”, “Que mal le hace esto a las adolescentes”, “Estás muy obsesiva con tu cuerpo. ¡Y demasiado flaca!”, “Muy linda mujer, pero me preocupa su salud”, fueron algunos de los mensajes negativos que recibió la cantante por parte de seguidores que no apreciaron su abdomen trabajado.

En sus redes sociales, la cantante ha contando que trata de llevar una alimentación balanceada, con muchas verduras y proteínas. Además, cumple con una estricta rutina de entrenamiento para mantenerse siempre en forma.

La imagen que más llamó la atención fue la de este martes, donde se ve a Jimena con un top color gris, dejando al descubierto su abdomen plano, y un colaless. Pese a las críticas, la postal cosechó más de 280 mil likes y mas de 7 mil comentarios.

Pero no todas son malas, ya que Barón tiene un sinfín de personas que la apoyan y la defiende de las malas valoraciones “En serio no se puede ser tan desubicado para opinar... ¿Cuál es el problema con que sea o no flaca? ¿Qué te importa donde mete los ñoquis o el fernet? ¿Hay necesidad de decir que tiene una enfermedad?”, declaró una internauta. “¡La piba tiene un cuerpazo! Y come bien de todo y hace ejercicios. Es genética. ¡No es piel y hueso para nada! Divina Jimena. Tenes un cuerpo natural”, sostuvo otra usuaria.

Por su parte, en su Twitter, la jurado expresó “no doy bola, aprendí”, refiriéndose a los que critican malintencionadamente su estado físico.