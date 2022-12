Jimena Barón compartió fotos ardientes con su novio en sus redes sociales

Jimena Barón vive por estas horas momentos de mucho éxito y felicidad. Es que ayer estrenó “Cruel y despiadado”, su nueva canción. Además, la cantante disfruta a pleno de su hijo y vive su intenso romance con Matías Palleiro. Así, demostró el profundo amor que comparten con una serie de imágenes que posteó en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la mamá de Momo dedicó varias fotos donde lucieron ardientes con su novio. Primero, Barón arrancó agradeciendo: “Antes de todas las dedicatorias del estreno de la noche, le dedicó este posteo a mi Q. Ahora además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está”.

Jimena Barón junto a su novio, muy íntimos.

Luego, la actriz completó su mensaje: “Me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas. A veces cuando una le cierra el telón al corazón la vida se manda la sorpresa del siglo”.

Jimena y su novio.

En otra de las imágenes, Jimena y su novio disfrutaron de su piscina, y juguetearon ante la cámara.

Jimena Barón en la pileta.

Dando la espalda y abrazada a su pareja, la cantante lució su microbikini colalees dejando ver sus espectaculares curvas.

Jimena Barón

La publicación de Instagram en pocas horas superó los 340 mil “Me gusta” y recibió muchos mensajes: “Viva el amorrrr dos personas maravilllosas”, “Y de yapa esta que se parte. La verdad te aplaudo”, y “Entre los dos no sabes cuál está más bueno”.

Jimena Barón y el posteo en el que mostró su torso desnudo

Esta vez, en sus stories de Instagram, la influencer posteó un reels donde lució una calza floreada y se vistió lentamente frente a la cámara, dejando ver parte de su cuerpo.

Barón todos los días sube alguna publicación en sus redes sociales y siempre recibe muchos halagos y mensajes de cariño de sus fanáticos.

Jimena Barón

Así, la mamá de Momo posó sensual y cómplice mientras se coloca la prenda en la parte de arriba, y donde en casi toda la escena sus seguidores pueden ver sus curvas. Parada en la punta de su cama, la cantante posó y casi dejó ver sus pechos.

Jimena Barón

Finalmente, Jimena aparece en las imágenes con la remera negra puesta. La actriz completó su look con zapatillas deportivas y el cabello suelto.