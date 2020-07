Jey Mammón contó que fue catequista de la China Suárez: “No entendió nada”

El gran estreno de el “Cantando 2020” tuvo como cierre de la primera gala la presentación de Jey Mammón en la pista. Aunque la expectativa por su presentación junto a Carla del Huerto era una de las más prometedoras de la noche, lo más destacado fue su previa. Fiel a su estilo, el humorista habló de su pasado religioso y contó que fue catequista de Eugenia “la China” Suárez.

Luego de las presentaciones de Carmen Barbieri y Lola Latorre, el creador de “Estelita” fue presentado por Ángel de Brito y Laurita Fernández. Justamente el periodista de espectáculos se interesó por el pasado ligado a la religión que tuvo Jey antes de saltar a la fama.

Aunque ya lo había mencionado en el pasado, el dato sorprendió a los conductores: “Fui catequista”, declaró. “Yo siempre cuento que fue una sobredosis de hostias, de la cual quiero transmitir el mensaje de que se puede salir”, agregó en tono de broma.

La confesión despertó la curiosidad de la conductora del ciclo quien quiso saber si Juan Martín Rago, tal es su nombre real, sabía alguna de las melodías representativas de la fe cristiana: “Yo tocaba el órgano en la misa. Me conozco todas las canciones”, dijo y prometió un karaoke eclesiástico para su próxima presentación.

Pero lo más sorprendente de la revelación de Jey fue el nombre de una de sus alumnas: “Le dí clases a la China Suárez, y no entendió nada”, bromeó. “Tuve varios famosos, hijos de poderosos, famosos”, agregó.

Dejando el humor de lado, el actor explicó: “Hablando en serio, me encontré con mi vocación, y también conmigo. Y había muchas cosas que eran incompatibles, no solo mi identidad sexual. Yo estaba enojado con la iglesia, pero me di cuenta de que el equivocado era yo. Me tenía que ir, y me fui”.

Luego de su entretenida previa, Jey y Carla interpretaron “Rescata mi corazón”, de Manuel Wirtz, sin embargo, su performance no convenció al jurado integrado por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Pepito Cibrián y Moria Casán, que tenía el voto secreto, y se llevaron el puntaje más bajo de la noche con 22 puntos.