Jésica Cirio se sacó todo para disfrutar de un día de spa y mostró su cuerpo casi al límite de la censura

Jésica Cirio se animó a mostrar su cuerpo tallado por Dioses griegos en su cuenta de Instagram. Si bien el posteo de la modelo y conductora se trata de una promoción publicitaria, sus seguidores están más que agradecidos.

La modelo y conductora de La Peña de Morfi mostró en sus redes, además, su viaje por Europa. Cirio dio pocos detalles de su viaje al viejo continente, pero se la vio feliz en las callecitas angostas y junto a sus amigas, en una típica heladería italiana.

A la vuelta de su viaje, Jésica Cirio mostró una tierna postal de su hija Chloe desayunando en la cama.

Jésica Cirio Compartió una tierna foto de su hija Chloe

Jésica Cirio y Jey Mammon, ¿todo mal en La Peña?

Mucho se habló de la tensa relación que habría entre los conductores de La Peña de Morfi, pero fue ella misma quien se encargó de desmentir cualquier conflicto con Jey Mammon.

En julio de este año, en el programa Socios del espectáculo, Mariana Brey fue la encargada de aclarar la situación después de haber hablado con la propia Jésica. “Me cuenta detalles de su relación con Jey Mammon, una relación profunda que tiene, de mucha amistad. Me cuenta ‘Anoche hablamos hasta tarde con Jey. Me mato de risa con él. La Peña es como mi casa y Telefe ni te digo’”, relató en su momento la panelista de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Jey Mammón se embarca en la conducción de Morfi junto a Jesica Cirio.

Por su parte, Jey Mammon recurrió al humor y en medio de la participación de Luis Rubio con su personaje de tótem de seguridad, Jey jugó con el doble sentido y despué de varias chicanas y chistes “rebotados”, el conductor de La Peña de Morfi dijo: “Perdón, ‘¿es un pase de factura? Nos van a levantar los portales. Van a poner hay fricción con Elvio. Se pelea con el tótem. Hay rumores...”, dijo el conductor, bromeando con las versiones.