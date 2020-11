Jennifer Lopez es cantante, bailarina, actriz y empresaria. Lo fue desde joven y con el paso del tiempo fue solo afianzando cada una de sus facetas con éxito total. Con su nuevo hit “Pa ti” junto a Maluma, la cantante se ha encontrado muy activa en las redes, donde tiene más de 133 millones de seguidores, y promocionando su nuevo single. Pero recientemente publicó una sorpresa que tenía escondida. La diva de origen puertorriqueño lanza por primera vez su línea oficial de belleza, maquillaje y cuidado de la piel.

“JLo Beauty” es más que una línea de producción, es todo un concepto que habla sobre la mujer, la belleza y el paso del tiempo. En el video puede verse a la latina explotando toda la sensualidad que la caracteriza. “Este no es solo un proyecto apasionante, es un sueño de 30 años. ¡¡No puedo esperar a compartir contigo mis secretos para el cuidado de la piel!!”, escribió como epígrafe en el posteo que ya tiene más de 3 millones de reproducciones.

Mientras las imágenes que pasan son de una JLo en un escotado traje de baño negro y disfrutando con un look de pileta, la también modelo declara la verdad sobre su secreto y como mantenerse joven más allá de la moda: “Como mujeres, las personas están tan acostumbradas a dejarnos estar. Pero no quiero que eso ocurra y no voy a dejar que eso ocurra. Es sobre ser ilimitadas, poderosas y comprensivas”, se escucha en una voz en off grabada por la misma cantante.

“La belleza en realidad no tiene fecha de expiración”, así termina el video y esta última frase se corona como oficial y representante de toda su campaña. Una declaración del poder de la mujer sobre su propia belleza.