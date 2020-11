Ivana Nadal ya lo había dicho: para ella, las enfermedades son emocionales. La modelo cree que todo puede curarse a base de emociones positivas y buena predisposición. Hace un tiempo, se largó por redes a hablar sobre espiritualidad, depresión y ansiedad, aunque la joven no es letrada ni especialista en el tema, solo hablaba desde la experiencia y la forma en que decide vivir su vida.

“El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto: ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales y que tienen cura si creés en vos? Replantéalo. Fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar”, dijo en aquel momento cuando le recriminaron por hablar con tanta soltura sobre este tipo de temas.

“Ivana, le hubieras dicho a mi abuelo que hubiese podido curar su cáncer con mentalidad. ¡Se murió al pedo!”, manifestó una persona. “5 años pasando por depresión y lastimándome de manera psicológica y física para que al final Ivana Nadal me diga que solo me la tenía que creer que ya me curaba”, así decían algunos de los comentarios más polémicos sobre los dichos de la modelo.

Ahora, Ivana ha vuelto a generar polémica por contar la forma en que se curó un orzuelo. No fue el anillo de oro caliente, ni la bolsita de té de manzanilla, ni gotas para los ojos. No. La modelo pudo sanar su orzuelo con... abrazos y piropos a sí misma. “Hace dos días tenía el orzuelo explotado. La única forma para que se me vaya y volver a mi centro fue hablarme bien, decirme cosas lindas, cerrar los ojos y pensar en mí”, relataba en un video subido a sus redes. “Abrazarme, de verdad, mandarle amor al orzuelo y dejar de putearme por tenerlo”.

De nuevo surgieron todo tipo de comentarios, pero la modelo sigue segura sobre su forma de vivir cada enfermedad. “Yo les digo a ustedes que la vida de ustedes, es de ustedes. Son los únicos que tienen poder en su vidas. Ustedes mismos, y me lo digo a mí siempre. A los que se enojan, les digo que no lo hagan. No tiene sentido, se están enojando con ustedes mismos. Mi vida, mis creencias, mi felicidad y mi evolución espiritual y apertura de conciencia continúan”, ha dicho en ocasiones previas.