Ivana Nadal comparó al violador de un bebé con los haters y la liquidaron en las redes

Después de haber sido la protagonista de la semana por su “icardiada” a Nati Jota al blanquear su relación con Bruno Siri, Ivana Nadal volvió a ser el centro de atención pero esta vez por sus videos motivacionales y un polémico mensaje que dio sobre “la maldad en el mundo”.

En las últimas horas se viralizó un fragmento de la grabación que ella misma publicó en su cuenta de Instagram hace algunos días en la que compara a un violador con aquellos que insultan en las redes sociales, lo que la llevó a ser una de las principales tendencias en Twitter en la noche del domingo y durante la mañana de este lunes.

Como ya lo había hecho en sus anteriores publicaciones, Ivana se presentó al natural y mirando fijo a cámara dijo: “Esa persona que es una violadora, una asesina, una hija de recontra putas, que uno la define como una basura, también fue un bebé inocente. No nació con todo esto. Así fue cómo se formó. ¿Qué cosas le pasaron en la vida para llegar a hacer eso? ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor”.

Y en una desafortunada comparación, lanzó: “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo”.

Una de las más indignadas con las imágenes fue Yanina Latorre, quien en la red social del pajarito manifestó su desacuerdo: “Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales”.

La panelista de Los Ángeles de la mañana ya había expresado en el programa de El Trece su repudio a estos mensajes que transmite la conductora. Para cerrar su repudio preguntó: “¡Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada! Hoy no solo lo confirmo, sino que además no le da la cabeza. ¿Quién la banca? ¿De dónde salió? ¿De qué trabaja?”.

Pero no fue la única. Cientos de usuarios se mostraron en contra de sus palabras y algunos les recriminaron haberlos hecho coincidir ideológicamente con Latorre.