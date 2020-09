¡Irreconocible! Martín Baclini se puso bótox y reapareció en la tele

Martín Baclini estuvo como invitado en el programa de “Los ángeles de la mañana” y allí reconoció que se hizo un retoque en la cara para su debut en el “Cantando 2020”. Ángel De Brito y sus panelistas se sorprendieron al ver el nuevo look del empresario e inmediatamente él admitió haberse puesto bótox.

El ex de Cinthia Fernández conversaba con las angelitas sobre sus fotos junto a una chica rubia que él definió como “una amiga con la que fui a tomar algo en la puerta de mi edificio. No tengo nada que ocultar”.

E inmediatamente De Brito le preguntó: “Estás bien físicamente. ¿Te hiciste la cara nueva?”. Rápidamente confió: “Bótox. El tipo es re sincero. Me puse bótox”.

De Brito le señaló la frente y él lanzó con humor: “En todos lados, mi amor. “Me hice entera”.

“Sos Flor Peña, estás igual”, disparó Ángel a lo que Martín agregó: “Me convocó Charlotte, me llamó para ver si quería estar, le dije por supuesto y me puse las inyecciones”.