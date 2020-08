¡Irreconocible! Las fotos en bikini de Ivana Nadal que muestran su asombroso cambio físico

Ivana Nadal es una de las mujeres más atractivas del país y en las últimas horas volvió a sorprender a sus fans en las redes sociales.

Esta vez, la morocha publicó fotos de un antes y después impactante y contó el proceso que atravesó para aprender a valorarse y a quererse a sí misma.

En el posteo, comparó fotos del verano del año 2009 cuando tenía tan solo 18 años y fotos del verano 2020. Si bien el cambio físico es notable, la influencer destacó su cambio en lo espiritual y lo mental.

En las primeras imágenes, se puede ver a una Ivana más delgada caminando por la playa con trenzas en todo el pelo. En ese entonces, la modelo pesaba 52 kilos, según contó en el posteo. En las fotos más actuales, se nota a simple vista el cambio no solo físico sino también en la actitud.

A sus 29 años, Ivana Nadal disfruta de su presente y comparte con sus seguidores no solamente sus fotos, sino también su costado más espiritual a través de videos en los que transmite sus experiencias y vivencias.

Sin embargo, para llegar a su actual estado de plenitud, debió atravesar por momentos difíciles en su vida. Así lo contó a través de su publicación. ‘Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltrate, lloré, me re invente, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgue, me culpe, llore, sufrí, me levante y seguí..... pero en todo ese proceso, jamás SANE. No me propuse perdonarme NUNCA, valorarme NUNCA, decirme que me quería NUNCA, abrazarme NUNCA’.

Luego, dijo que ‘muchas veces creí sentirme sola e incomprendida, preocupada y sin un respaldo de amor que me diera la seguridad que necesitaba para dejar de compararme y maltratarme’.

‘Pero de a poco, mi vida se volvió más clara. Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mí, a pedirme perdón y aceptarme, a abrazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos IMPUESTOS, y SANE’, aseguró Ivana.

Además, señaló que ‘sigo trabajándolo día a día. Porque es POR MI Y PARA MI. Para construir mi mejor versión, para ser un Ser de luz y dejar de verme con ojos hostiles. Segundo a segundo, vivo en el presente, conectando con el aire que respiro y comunicándole a mi mente que puede relajarse, que yo tengo el control, que mi ALMA está despierta. Que ya no hay nada que temer. Todo va a estar bien’.

Y cerró con un mensaje para sus seguidores: ‘Es TU decisión como transitas tu vida. Es tu elección dejar de sufrir y VIVIR. Anímate! Aléjate del miedo y conecta con la fe! Aléjate de la muerte y conecta con la vida. VOS PODES te amo’.