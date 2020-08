Íntima confesión de Luciana Salazar a la hora del sexo

Luciana Salazar participó de una una divertida entrevista con Estelita, el personaje que interpreta Jey Mammon todas las noches en América, y dio detalles súper hot sobre su vida sexual. Y en medio de su participación en Polémica en el bar, la vedette repasó sus dichos y sostuvo un picante ida y vuelta con Rocío Oliva sobre el empeño que pone para que sus momentos de intimidad sean inolvidables.

Luciana Salazar

“Tengo dos preguntas: ¿de qué te disfrazás y cuál es tu disfraz preferido?”, lanzó Oliva frente al panel del ciclo que conduce Mariano Iúdica. A lo que Luciana respondió: “Tengo de todo. Tengo cajas que me traigo. Soy bastante original, no me quedo con los básicos. Me compro cosas y me armo yo. (...) Me gusta y me voy armando cosas, invento todo”. “¿Vos también te disfrazás o sos más del portaligas y la lencería erótica?”, contraatacó Luciana. “No, pero lo voy a implementar. Creo que hay momentos para sorprender como aniversarios y esas cosas”, se justificó Oliva.

Sin embargo, la vedette no se quedó ahí y extendió su inquietud a los miembros masculinos de la mesa. “¿A ustedes qué les gusta más?”, preguntó. “No entiendo la incidencia de la lencería en los esposos. Si lo que se busca es piel con piel ¿para qué querés la lencería”, dijo Gastón Recondo. Por último, Luli cerró: “Una mujer, va, compra todo, hace la mega noche y el hombre te dura un segundo”, según Ciudad.