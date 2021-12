Inesperado: Darío Barassi deja El Trece, ¿quién será su reemplazante?

Nadie puede discutir el gran éxito que Darío Barassi ha logrado en El Trece, sin embargo, un nuevo rumbo le espera al famosos conductor.

Durante más de un año lideró la franja de las 14.30 y por estrategia del canal pasó a las 18.45, horario en el que disputa el primer puesto en audiencia con Iván De Pineda y Pasapalabra. Pero ahora Disney en Star+ vino a la carga por él y se lo lleva por dos meses.

El canal del Grupo Clarín se adelantó a los inconvenientes y le pasa el mando a la comediante, Dani La Chepi.

Según reveló el periodista Pablo Montagna, no habrá ningún tipo casting y la decisión es unánime en darle el lugar a Dani La Chepi, quien luego de su participación en MasterChef Celebrity 2 se desempeñó como host digital de Bake Off en Telefe. Y la elección de la actriz, cantante e influencer no fue al azar, ya que hace varias semanas que comenzó las grabaciones de El juego de la oca, otro programa de entretenimientos en el que acompañará al Pollo Álvarez.

No hay Casting. Es Dani La Chepi https://t.co/PuTB5P238u pic.twitter.com/Utbia7xn9R — Pablo Montagna (@pablomontagna) December 3, 2021

Barassi, tiene por delante un proyecto de ficción en Star+, del cual será el protagonista, y además espera tomarse vacaciones.