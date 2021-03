Indignada con Ivana Nadal por sus dichos, Mica Viciconte reivindicó la importancia de usar barbijo

Hace algunos días Ivana Nadal volvió a compartir un video con algunas reflexiones que causaron polémica. La morocha comentó, desde México, que está en contra del uso del barbijo más allá de que la pandemia ya este en su segunda ola. Además Nadal les dijo a sus seguidores que si se enferman seguramente sea porque no están “liberando sus emociones”.

Ante semejantes comentarios, Mica Viciconte no pudo contener su enojo y realizó un encendido comentario hacia la novia de Bruno Siri: “Me da vergüenza, hay gente que se está muriendo. Flaca, ¿dónde estás? Se ve que no le tocó a nadie de cerca para decir esta pelotud...”, dijo la novia de Fabián Cubero en Show Attack.

Luego agregó: “No des un mensaje del cual estás equivocada. Quieras o no, Ivana es una comunicadora y hay gente que la escucha. Eso que está comunicando lo tiene que decir un médico”, sumó muy molesta.

Finalmente dijo: “Si vos no te asesorás, no pensás, no preguntás a un médico y no querés entender que hay situaciones graves... Entonces estás viviendo arriba de una palmera”.