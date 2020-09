Impactan las imágenes del rostro de Carmen Barbieri con culebrilla

La actriz Carmen Barbieri compartió fotos de cómo afectó a su cuerpo la culebrilla (herpes Zoster), afección que la tiene muy complicada en los últimos días y contó por qué quedó a merced de este herpes, según Primicias Ya.

Carmen Barbieri, afectada por la "culebrilla". gentileza

Desde entonces surgieron varios rumores sobre su continuidad en el “Cantando 2020”, y por eso ella habló con Ángel de Brito para contarle cómo piensa seguir.

“Se está diciendo que yo me bajo del Cantando, pero eso nunca estuvo en mi cabeza ni teniendo la pierna como la tenía. Traté de hacer la performance maravillosa que hizo Fátima, pero no podía apoyar el pie y me tuvieron que reemplazar. Fátima lo hizo genial y dejó un buen puntaje”, indicó Barbieri en un audio enviado al periodista y conductor de “LAM”.