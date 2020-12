Iliana Calabró se enojó tras su segunda eliminación en Masterchef Celebrity y apuntó contra uno de sus compañeros

Iliana Calabró fue noticia por estos días luego de quedar elminada, por segunda vez, del exitoso reality de cocina “MasterChef Celebrity” (Telefé).

En una gala en donde todos los eliminados del ciclo debían demostrar sus conocimientos en pastelería, Iliana presentó un pie de lima casi crudo y por eso el jurado decidió sacarla de la carrera por un nuevo lugar en el certamen culinario.

“Al Turco le han dejado pasar montones de cosas, con Dolli, la tenía comiendo de la mano, le tiraba todo lo piropos y ella le veía todo rico”, comenzó diciendo “La Tana” en el programa radial Por si las moscas.

Luego agregó: “Yo después pienso que no puedo creer que él siga adentro y yo esté afuera. Yo creo que desde que arrancó sí hay ciertas diferencias: Quizás en el caso de por ejemplo Leti que dice que se va y se va y se va…. ¡Que se quede a terminar o se vaya! ¡Que no amague más! Yo se lo dije a ella eh, y sé que no lo hace a propósito, pero lo dice a viva voz y todos se acercan a alentarla. Es chica y hace como caprichitos”, comentó.

Acerca de la cuestionada Vicky Xipolitakis, la hermana de Marina Calabró opinó: “Creo que como tenían el prejuicio de que no hace nada, hace cualquier cosa bien y ya se lo festejan como si hiciera una barbaridad. Quizás a las que tenemos fama de cocinar mejor nos exigen. Por ejemplo, sigue en competencia… Belu Lucius, que cocina un montón le exigen un montón. Al que cocina le buscan el defecto y al que no cocina le festejan una pavada. Boy también dejaba todo, recuerdo que se cayó su mamá y se rompió la cadera, quedó destruido y siguió yendo al programa”, recordó.

Consultada sobre una posible final Iliana dijo: “Si vos me preguntás a mí, me gustaría una final con dos que cocinen, por ejemplo Claudia y Belu. A nivel personal Claudia tuvo muchos problemas durante la competencia y siguió yendo siempre, siempre adelante, siempre poniendo lo mejor, preguntándose si le convenía o no volver al certamen, pero avanzando. O Belu Lucius que tiene nenes chiquitos, que llegaba a su casa tarde y se ponía a estudiar”, finalizó.