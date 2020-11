Daba inicio la quinta gala de eliminación en MasterChef Celebrity y los concursantes se preparaban para una de las pruebas clásicas más difíciles de la edición del programa. Damián Betular anunció la realización de un Croquembouche, un postre que se basa en ochenta profiteroles rellenos unidos por hilos de caramelos. “Un postre que ha deleitado los paladares de la nobleza francesa”, dijo el jurado especializado en lo dulce. “Es una obra arquitectónica mezclada con pastelería”, agregó. El desafío parecía superar cualquiera de los propuestos con anterioridad.

Siete eran los cocineros amateurs que se enfrentaban: Boy Olmi, Iliana Calabró, Sofía Pachano, Fede Bal, Claudio el Turco García, junto a Christian Sancho y Natalie Pérez en representación de Vicky Xipolitakis y el Polaco, respectivamente. Además, se sumaba en esta gala la adhesión de Dolli Irigoyen en el lugar de Germán Martitegui, que se unía al palco junto a Betular y Donato de Santis.

Por primera vez se dio una situación imprevista en el MasterChef: ninguno de los concursantes pudo realmente finalizar la prueba. Llegado el momento de las devoluciones, los jurados determinaron que los novatos, Pérez y Sancho, fueron los que mejor se manejaron. Se sumaba Sofía Pachano para completar el trio. Les siguieron, no de muy cerca, el Turco García y Fede Bal. Quienes peor estuvieron, a causa de los nervios y desesperación, fueron Boy e Iliana, que no pudieron superar la presión sobre el desafío propuesto.

Fue Donato quien avisó sobre la salida de Iliana Calabró, que ya no participará del certamen. “Fue muy lindo pasar por acá, porque amo cocinar. Quizás no estoy preparada para la presión de este certamen”, reconoció Iliana. “He investigado nuevos sabores, he compartido con grandes compañeros, con todos ustedes a quien considero grandes amigos”, dijo mirando al jurado, cuando se emocionó.

El ambiente estaba triste, pero no quito una serie de intercambios de emotivas palabras sobre la participante que se retiraba. Comenzó Santiago Del Moro: “Yo te voy a extrañar mucho. Cada día que vengo y estás vos, con tus camisas y tus vinchas, que todo combina con todo, y veo la dedicación y el amor que le dejás a esto, me parece que de eso aprendemos nosotros también. Has engalanado este Masterchef Celebrity Argentina”.

Donato la comparó con un famoso icono de su país: “Hay una italiana, muy adorada en todas partes del mundo. Ella siempre dijo que es así, como es, gracias a la pasta. Esa señora es Sophia Loren, y vos has sido nuestra Sophia Loren durante todo este programa”. El elogio conmovió a Calabro que le contestó diciendo: “¡qué honor!”,

Betular se sumó a los elogios de su colega italiano. “Buena compañera, siempre con alegría, tomabas las devoluciones con mucho respeto”. Terminó el corolario con Del Moro: “Seguí brillando, vas a brillar toda tu vida. Lo tenés en tus genes”.