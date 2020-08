Horóscopo: los signos zodiacales que no son compatibles sentimentalmente

No todas las personas se llevan bien aunque hay signos del zodíaco que se llevan peor cuando comparten sus rutinas o actividades. Y es que no son compatibles por lo que no podrán tener una relación estable durante mucho tiempo.

A continuación, los signos que que jamás deberían estar juntos:

Piscis y Cáncer: Ambos signos son muy fantasiosos y soñadores pero cuando aterrizan a la realidad, se dan cuenta que no pueden estar juntos. Necesitan a una persona que los haga poner los pies sobre la tierra y enfrentar los obstáculos del mundo.

Sagitario y Tauro: Los taurinos suelen ser muy posesivos, lo opuesto a los sagitarianos que siempre busca la libertad. Entonces, cuando Sagitario se siente atado, opta por alejarse, sin importarle los sentimientos del otro; ambos chocan porque tienen diferentes conceptos de la vida y el amor.

Capricornio y Aries: Los capricornianos se suelen dejar llevar por sus impulsos, esto hace que se aleje de Aries, quien piensa las cosas mil veces antes de llevarlas a cabo. Como pasa con la mayoría de parejas de esta lista, estos dos signos tienen diferentes objetivos, por lo que no suelen durar mucho tiempo juntos.

Virgo y Géminis: Sabemos que los geminianos suelen ser inestables e indecisos entonces, al enfrentarse con Virgo, que tiene un poco más claro las cosas y poca paciencia, se produce una explosión. Ambos signos van por el mismo camino y por eso no suele prosperar su relación, aunque se divierten mucho cuando se encuentran.