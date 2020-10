Horóscopo: los signos que saben cómo subir la temperatura

Comenzó octubre y el amor y el romance se sienten en el aire como así también la pasión y el atractivo sexual. Los astros nos revelan esta vez que cada hay signos del zodíaco más apasionados que otros. Pero ojo, no hay que confundir el interés con el nivel de pasión: algunos signos preferirán la privacidad de un cuarto lleno de detalles románticos mientras que otros, ambientes más arriesgados.

Si lo que quieres es pasar una noche intensa que nunca olvidarás, te sugerimos a los mejores candidatos:

Escorpio: Este signo zodiacal ocupa indiscutiblemente el primer lugar de los más apasionados. Son maestros del erotismo y la seducción. Su ferviente deseo sexual raya en la obsesión. Son muy temperamentales y llenos de pasión, grandes amantes en la cama, siempre están pensando en probar nuevas experiencias. Y así como es de entregado también esperará la misma respuesta en su pareja.

Tauro: Siendo el signo de personas que se entregan por completo en una relación, tratándose de estar en la cama les gusta cocerse a fuego lento. Son el signo zodiacal que va paso a paso, disfrutando cada detalle, cada situación, cada momento. Son sumamente apasionados, maestros de la sensualidad y el erotismo. Les encanta liberarse de todo prejuicio.

Aries: De gran fuerza y resistencia física, son impetuosos y decididos. Una vez iniciado el romance no descansarán hasta llegar al final así que lo mejor es no jugar con ellos ni tentarlos. Son muy explosivos y no reparan en los detalles; su energía vital gira a la velocidad de la luz, las demora podrían desmotivarlos. Les gusta la libertad, en la cama no te restringen pero tampoco aceptan restricciones. Les encanta jugar el papel dominante, tomar la iniciativa y guiar a su pareja.