Horacio Cabak ironizó sobre su separación en Twitter: “levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo”

Luego de que la semana pasada Horacio Cabak rompiera el silencio tras haberse conocido su separación por infidelidad, el conductor redobló la apuesta y realizó una serie de posteos irónicos en Twitter .

En medio de todos los rumores sobre con quien habría engañado a su exmujer, el panelista de Polémica en el bar posteo: “¿Te acostaste con...? No. Complete con el nombre que quiera. Copiar y pegar” y agregó en otro: “Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo”.

Vale recordar que su expareja, Verónica Soldato , fue quien sacó a la luz la ruptura que sufrió la pareja y durante la jornada de este miércoles se empezó a especular sobre quién o quiénes podrían ser las posibles amantes del periodista.

Por ahora la única persona que tiene la información en concreto es Ángel de Brito, quien estuvo en contacto con Soldato y le brindó en exclusiva los datos y capturas de los chats, nombres y situaciones de las mujeres.

Hasta el momento el conductor de LAM dijo que entre las mujeres hay una “muy famosa” que había trabajado con él y con Cabak. Además, en su programa reveló que una de ellas fue Mariana Brey al mostrar el chat de WhatsApp con Soldato donde le revela el nombre.

También se mencionó el nombre de Belén Escubet, una estilista que trabajó con Horacio asesorándolo con sus looks. Ese vínculo fue descartado por el propio Cabak, pero los otros nombres, no.

“La persona de la que se estuvo hablando todo el día, Belén, fue mi vestuarista en Ciudad Magazine y es mi vestuarista acá. Hoy se la agarraron con ella y no entiendo por qué. El único vínculo que me une con ella son dos likes. Le puse dos likes, de buena onda, en dos fotos que se sacó. La acusaron de cosas que no tiene nada que ver”, dijo sobre Escubet.