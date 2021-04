Horacio Cabak hizo un descargo y habló de su supuesta amante

El escándalo no se detiene luego de conocerse la separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato cuando la mujer, con quien tiene tres hijos, descubrió que la engañaba por unos chats de Whatsapp.

Durante todo el martes, se habló de Belén Lanosa Escubet como la tercera en discordia. La joven es la productora de moda de Cabak y desde hace años se conocen, se siguen en las redes y se comentan los posteos.

En el comienzo de “Polémica en el Bar” (América) Horacio Cabak habló y más calmado que el día anterior dijo: “La persona de la que estuvieron hablando todo el día, Belén fue mi vestuarista durante años en Magazine y ahora lo es también en América… se la agarraron con ella no entiendo por qué… el único vínculo que me une a ella, fuera de lo que es este programa, son dos likes en Instagram porque es mi vestuarista y le puse dos likes en dos fotos que se sacó, de buena onda…”, comenzó diciendo el ex modelo frente a sus compañeros de programa que seguían con atención el relato.

Luego agregó: “Es lo único que voy a decir porque no voy a hablar de mi vida privada, porque nunca hablé de mi vida privada…Cualquier situación de la vida privada que yo deba resolver, lo haré muy lejos de los medios…A Belén durante todo el día la responsabilizaron de cosas que no existen y la agredieron en las redes”, dijo Cabak intentando despegar a su compañera de trabajo del escándalo de su separación.