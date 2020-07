Harta de las críticas Ivana Nadal asegura que se va de Argentina

La excesiva exposición de Ivana Nadal en sus redes sociales y sus diarios mensajes motivadores tuvieron el final menos esperado y la joven anunció una noticia sorpresiva para sus fanáticos.

Luego de varias críticas por los posteos de la morocha en su cuenta de Instagram, hubo uno que causó mucha molestia entre los usuarios y se lo hicieron saber a la ex panelista de “Bendita”.

Nadal compartió un mensaje sobre la necesidad de “soltar el dolor” cuando muerte algún familiar directo y esta reflexión fue la gota que colmó el vaso.

Nadal recibió cientos de cuestionamientos por sus dichos, motivo por el cual la joven anunció que se irá de Argentina a fines del 2020.

Este lunes, Ivana compartió otro de sus posteos y dijo: “Si andás sin un mango y tenés ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitás es tu cuerpo y ganas de estar mejor. De adentro hacia afuera, no te olvides. No importa tener abdominales, importa sentirte bien”, escribió Nadal junto a un video en donde se ejercita frente a sus más de dos millones de seguidores.

Pero este martes cuando la influencer, como todas las mañanas, publicó una serie de historias en topless hablando de la importancia del amor y de conectarse con uno mismo, expuso a un seguidor que le cuestionó cómo pueden reaccionar las personas que escuchan a la modelo cada día.

“Sigue sorprendiéndome cuánto nos cuesta entender que somos mucho más de lo que dice el resto. Que somos todo lo que sentimos y vivimos. Tenemos que respetar nuestros ideales y vivir desde el amor. Si es así, jamás vas a estar mal. Que nada ni nadie te haga creer que vivir la vida de un lugar amable con el amor como bandera es un error, vos sos tu propio templo y vos sabés realmente lo que te hace bien”, sostuvo Nadal en sus stories, adjuntando la captura de su conversación con el usuario que le dijo que “no está bueno que salgan a criticarla”.

Luego agregó: “Por supuesto entiendo a quienes critican mi mensaje por no poder creer que ellos también pueden estar bien. La crítica es miedo”, continuó la modelo y dijo: “No puedo controlar cómo va a reaccionar la gente. La verdad es que no entiendo a este medio ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con desconfianza, maltrato y violencia. Gracias a Dios ya me voy de este país a fin de año, deseándoles igualmente que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Si vos supieras la cantidad de personas que hay del otro día que están agradecidos del mensaje que les doy, de la cantidad de gente que ayudo”, finalizó la morocha dejando por sentado que dejará pronto el país.