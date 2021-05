Hannah Montana, HSM y hasta Violetta: Un usuario consiguió reunir las primeras audiciones de las mejores estrellas de Disney

¿Sabías que antes de Miley Cyrus el personaje de la estrella iba a llevar el nombre de Zoe? ¿O que Zac Efron y Vanessa Hugdens fueron elegidos luego de ver su toma juntos? ¿Tal vez que Selena Gomez hizo su audición años antes de que le dieran el papel?

Muchos secretos existen tras las mejores estrellas que ha creado Disney para las series que pasaban por Disney Channel y que crearon miles de fanáticos por el mundo. ¿Cuantas veces te habías reunido después del colegio para ver el nuevo episodio de Hannah Montana o lloraste de risa con Los Hechiceros de Waverly Place?

Pero antes de conseguir los protagónicos que les dieron la fama y despuntaron con la carrera de la mayoría, muchos debieron pasar por los ya conocidos procesos de audición. ¡Y la mayoría luce irreconocible!

Las experiencias de cada estrella en su primera audición

Miley Cyrus interpretó en su segunda prueba una de las escenas del primer capítulo, en donde trata de encontrar una excusa para no ir al concierto de Hannah Montana, su alter ego secreto. Pocos lo saben, pero antes de que hoy la cantante conocida mundialmente se probara en la audición, en el guión el nombre de Miley iba a ser Zoe. Fue luego de que la vieran interpretar al personaje que a los productores les encantó el nombre de la actriz y decidieron cambiarlo por ella.

Para Selena Gomez no fue tan sencillo. La audición que se ve en el copilado en realidad es una de las primeras que hizo para Disney Channel, aunque no se sabe bien para que personaje. La actriz ya venía de interpretar a uno de los niños en el patio de Barney, pero no fue hasta los 14 que le dieron su protagónico como Alex Russo en Los Hechiceros de Waverly Place.

Demi Lovato parecía tener totalmente asimilado su rol como Sunny para Sunny, entre estrellas. Con su característica sonrisa, la actriz que ya comenzaba su carrera en Disney con Camp Rock y Programa de Protección para Princesas, consiguió su propio espectáculo. El mismo la inspiró para escribir La La Land.

En una reunión inédita de los chicos de High School Musical, una de las mejores trilogías que Disney ha realizado en musicales, el grupo revivió las escenas de sus pruebas para la película. En ella se puede ver tanto a Vanessa Hudgens con Zac Efron como a Ashley Tisdale con Lucas Gabreel en sus escenas más conocidas.

No es sabido por muchos, pero Zac y Ashley ya habían compartido pantalla (y hasta beso) en Disney, cuando el actor estuvo en Zack & Cody.

De esta misma serie, Debby Ryan ( que interpreto a Bailey) confesó que desde el momento en que conoció la audición sabía que el papel debía ser suyo. Y finalmente lo consiguió, como el interés amoroso de Cody y luego su novia. En el caso de Laura Marano (Austin & Ally) la actriz fue directamente probada con su protagonista, con un química increíble.

En el caso de las argentinas, Violetta y Soy Luna fueron los dos grandes aciertos que las franquicias en el país hicieron y que consiguieron fama mundial, e incluso giras. Hoy, Tini Stoessel es una reconocida cantante, pero nunca se debe olvidar la primer cinta que inició toda su carrera. Por su parte, Carol Sevilla se encuentra todavía en camino, pero desde el inicio fue la primera opción para los productores de la serie.

