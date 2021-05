Halle Berry presume de un cuerpo espectacular con un sensual look inspirado en “Catwoman”

Han pasado más de 17 años desde que Halle Berry se puso por primera vez el traje de gato más famoso del mundo para su película en solitario de “Catwoman”. A pesar del tiempo transcurrido, la actriz mantiene la actitud felina y luce sexy en su nueva publicación de Instagram.

“Llegando a los lugares correctos... (hitting all the right spots...)”, es el texto con el que Halle Berry acompaña la publicación en donde demuestra su habilidad para el modelaje. En las dos fotos que compartió la actriz de “X-Men”, podemos verla lucir un body de látex en versión leopardo, muy ceñido al cuerpo, con mangas largas y cuello alto. ¿El detalle? Le sumó botas XL con la misma estampa y textura.

Actualmente en esta red social, Berry tiene más de seis millones de seguidores y aprovechó el parate por la pandemia para subir contenido de fitness y moda .

La actriz, que protagonizará la próxima película “Moonfall” de Roland Emmerich, no duda en el trabajo relacionado con el fitness que ha realizado y continúa preparando y haciendo la mayoría de sus acrobacias para papeles, incluido el reciente “John Wick: Chapter 3 - Parabellum” .

Además comparte de forma asidua cómo trabaja con regularidad y confiesa que el boxeo es su actividad de cabecera para tonificar todos los músculos del cuerpo de manera global, quemar calorías o mejorar la concentración, la resistencia, la flexibilidad o el equilibrio.