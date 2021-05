Guillermo Andino regresó a la televisión y reveló los dramáticos detalles de su ausencia

Guillermo Andino regresó al aire este lunes a “Es por ahí”, programa emitido por la señal América, tras haber estado casi una semana ausente. El conductor finalmente reveló los motivos de su repentino alejamiento: “Estoy muy contento de volver, fue un estreptococo de esos que te palman”.

El año pasado Guillermo y su mujer se contagiaron de Covid 19 al igual que su hija mayor, y ante algunas similitudes con los síntomas, el periodista fue hisopado. Finalmente, este testeó resultó negativo, por lo tanto, se dispuso a seguir la recomendación de reposo que le hiceron los médicos.

La semana pasada, durante su ausencia al ciclo, su compañera Soledad Fandiño se encargó de llevar a cabo el programa y de aclarar el estado de salud del conductor: “La verdad es que se hisopó y dio negativo por suerte. Guille está muy bien, tiene unas anginas, nada más”, explicó.

Sobre el padecimiento vivido, Andino detalló: “Los últimos meses vienen muy bravos, no solo por lo que tiene que ver con el coronavirus. Hay enfermedades relacionadas con lo estacional, me agarré una gripe bacteriana muy fuerte. No podía tragar ni moverme. Me agarró una desesperación tremenda porque tuve fiebre”.

“Me dijeron cuatro días y acá estoy de vuelta, con todas las pilas”, expresó Guillermo Andino, en el arranque del ciclo que conduce junto a Soledad Fandiño, a quien también le agradeció por haberse ocupado de la conducción del show.

El conductor regresó renovado .

En esta emisión se lo pudo ver totalmente recuperado y con aires renovados: “Yo hice corte de pelo, una renovación tranqui”, agregó el esposo de Carolina Prat sobre su look