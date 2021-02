Graciela Alfano respondió a todas las críticas por su revelaciones sobre Menem y Maradona

“Él me decía: ´Tengo la banda presidencial, así que soy alto, rubio y de ojos azules´. Y yo le respondía: ´Vos sos presidente hace dos minutos, pero yo soy Graciela Alfano hace veinte años. El poder lo tengo yo’”, había declarado en entrevista hace unos días. Ahora, fue Luis Novaresio quien le dio el espacio para expresarse sobre las recientes revelaciones que ha hecho sobre sus romances secretos.

Graciela Alfano, tuvo la oportunidad de devolver con la misma fuerza a las críticas por su vida amorosa en la década de 1990. “Es lo que pasó en mi vida, no lo invento, es así”, dijo cuando comenzó su entrevista por Radio La Red.

Novaresio intervino entonces: “Si lo dice un varón, si lo dice Coppola, hay como una cosa canchera, ahora si lo dice Alfano, es una desubicada, es interesante esa mirada”. En total sintonía, la ex vedette contestó: “Es muy interesante cómo empiezan a brotar estas cosas, en la superficie parece que hubiéramos dejado el medioevo. Si fuera el político que está diciendo, todo el mundo lo aplaude. Ahora es una mujer, que el agravante que tiene esta mujer es que no solamente tenía más poder que sus hombres en su momento, porque Menem era presidente hace dos minutos y yo era sex symbol de este país, y lo segundo era que yo no necesitaba ningún poder económico”.

“Entonces no se entiende cómo esta mujer, pensó y dijo lo que se le dio la gana. Debería ser la bandera de los que dicen ‘qué bueno los derechos de la mujer’, pero resulta que cuando esta mujer hizo lo que se le dio la gana con su cuerpo y contó sus vivencias, que por otro lado ya se habían contado, pasa esto”. Continuó en lo que terminó convirtiéndose en un discurso de los derechos de la mujer.

“Lo interesante es que se mueva, que estas expresiones misóginas, del medioevo, anacrónicas, esas mentes que atrasan, salgan a la luz, porque es la forma de verlo. Lo importante es comunicar”, concluyó.

Cinthia Fernández contra Alfano

En sus primeras declaraciones en LAM, la ex vedette fue criticada en vivo por Cinthia Fernández, que no estuvo de acuerdos de sus dichos en el momento en que Menem era velado. “¿A vos no te parece que no sería el momento de hacer este tipo de declaraciones, con la familia velándolo y vos diciendo que fuiste su amante? ¿No te parece fuerte y desubicado?”, le dijo la panelista cuando Alfano contó sobre el “gran amante” que fue el ex presidente.

“No, a mí no me parece nada. Yo pienso que cada uno tiene que hablar. Desde las propias experiencias. Una de las cosas más maravillosas que pienso de él es que vivió como quiso, que hizo lo que quiso. Murió de una manera maravillosa, rodeado con Zulemita, Zulema y me encanta que esté rodeado de toda esa gente”, fue la respuesta de Graciela.