Ginette Reynal habló de su difícil momento con las adicciones: “Mis hijos me dijeron ‘Mamá, basta’”

Por primera vez, Ginette Reynal habló acerca del difícil momento que pasó con su adicción a la cocaína y al alcohol, con las consecuencias sobre su vida. Este relato se dio en una entrevista con Gastón Pauls, en su programa “Seres Libres”, emitido en la señal Crónica HD. Allí, el actor entrevista a diferente personalidades acerca de los trastornos que las drogas les ocasionaron en su vida.

“Si existe la posibilidad de que escuchar mi experiencia le llegue y le sirva a, al menos, una persona del otro lado, para mí es un deber hablar”, arrancó la charla la ex modelo que prosiguió: . “La primera vez que me puse en pedo fue a los quince años con clericó. Si tenés una tendencia natural, es difícil no patinar. Tuve la bendición de que en mi familia paterna siempre se habló de todo. El primer porro que me fumé en mi vida fue con mis abuelos y mi padre. A los 16 o 17. En ese momento era el boom de todo eso. No es que eran unos zarpados... Eran gente muy abierta, pero yo tenía la tendencia de la enfermedad de la adicción. Siempre luché contra eso”, agregó la actriz.

Ginette sufrió en enero de 2011 la pérdida de su marido, el polista Miguel Pando, que murió a los 43 a causa de un tumor cerebral. Desde ese entonces, la depresión la llevó a un pozo en el que se hizo adicta a las drogas duras y pudo salir gracias a la ayuda de sus hijos: “A mí me agarraron mis hijos. Yo creía que ellos no se daban cuenta. Y un día los mayores me sentaron y me dijeron: ‘Mamá, basta’”, recordó. La conductora explicó que dejó de tomar alcohol hace 24 años y que, para poder hacerlo, buscó en diferentes grupos de Alcohólicos Anónimos hasta que pudo salir.

Cuando Gastón Pauls quiso saber qué significa hoy la cocaína para ella, apuntó: “La cocaína hoy es el pasado. Algo que en sí mismo es nada. Es un poco de tierra. Es ‘hoy no’. Y el alcohol es un poco lo mismo. Antes sentía que a la cocaína la podía manejar. Sentí mucha incomodidad física, mucho dolor de nariz y cabeza. Se me cerraron todas las puertas, me quedé sola”, recordó.

“Si vos sentís que querés salir, escribime por Instagram a @reynalgina, solamente tenés que estar muy incómodo con lo que estas pasando”, concluyó el relato la actriz, ofreciendo su ayuda a quienes están decididos a salir de esas adicciones,