Gimena Accardi mostró fotos de sus 15 y advirtió: “No me había arreglado los dientes”

Gimena Accardi hoy tiene 35 y está casada con Nicolás Vázquez; están recién mudados a su nueva casa y en el baúl de los recuerdos, ella encontró fotos retro de su fiesta de 15. Lo primero que hizo fue compartirla con sus seguidores de Instagram.

En historias, se escucha decir a la actriz: “Encontré fotos de mi fiesta de 15, mi tía Rosario, mi abuela Monona”; y en otra postal clásica de la cumpleañera en la mesa con los invitados, sumó “no quedó nadie vivo”.

“Me acabo de percatar de la decoración del paraguas, ¿que nos quería contar la diseñadora? Igual todo bastante lindo. ¡Mirá el centro de mesa con rosas naturales!, bastante paquete”, se asombra al ver las fotos de papel y comparte con sus seguidores.

Claro que habló de esa Gime niña y del vestido que eligió: “Qué grande me quedaba el corsé, no lo podía rellenar”. Y luego, al prestar atención a su rostro, soltó: “Todavía no me había arreglado los dientes con brackets”.