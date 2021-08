Germán Martitegui mostró la travesura virtual que hicieron sus hijos

Más allá de su personaje en MasterChef Celebrity, Germán Martitegui se caracteriza por ser serio y correcto. Sobre todo en las redes sociales, que en los tiempos que corren son una “carta de presentación” al mundo. Sin embargo, sorprendió al postear un extraño mensaje en Twitter.

“Looookooooiiiiiiuyyyy. Bbvhyghkkjnnmnmmnmmmmreeeewbwqqqqquokkoplplllllllkk no VIP go cop job foto go mmm hi Fred up dígito que deferring ghgk Triana tu yuuj mmm j te de reesqwwwqe ro we Xxx have wedge try y”, rezaba el tuit en cuestión.

Y al darse cuenta de que no paraba de recibir respuestas en la red social del pajarito, el destacado cocinero descubrió que Lorenzo y Lautaro, sus hijos de 3 y 2 años, habían hecho una travesura. “Mis hijos en Twitter. No lo voy a borrar”, comentó junto al emoji de un corazón blanco. Y sumó, con humor: “Mi mejor tuit hasta ahora”.

Germán Martitegui y la decisión de ser padre

El cocinero nunca tuvo el deseo de ser padres, hasta que trabajó en MasterChef Junior y estuvo en contacto con niños de todas las edades que soñaban con meterse en el ambiente de la gastronomía. “Yo era de esa gente que si me acercaban un bebé y me pedían que lo agarre me negaba rotundamente, no quería saber nada, pero algo cambió en mí con el programa. Veníamos de ser muy exigentes con el MasterChef de adultos, entonces ahí me empecé a dar cuenta que a los chicos les teníamos que hablar de otra manera y fue un gran desafío”, reveló en una entrevista.

Esa experiencia lo llevó a recurrir a la subrogación de vientre para tener a sus “Teguis”, quienes lo hacen sentir un padre orgulloso. Pero además, son los primeros en degustar los platos que prepara. “No quiero cantar victoria porque me quedan como 20 años, pero vamos bien. Son muy parecidos a un comensal porque prueban y ya tienen esa capacidad de decir “me gusta” o “no me gusta”. Texturas, sabores, caliente, frío. En las caras te das cuenta”, explicó con entusiasmo.