Gerardo Romano recordó el insólito momento que vivió cuando era policía

Mucho antes de iniciar su carrera como actor, Gerardo Romano fue policía y llegó a trabajar como custodio de los ex presidentes Arturo Umberto Illia y Juan Carlos Onganía . En una entrevista con Jey Mammon en Los Mammones, no solo recordó su pasado, sino que reveló un insólito momento que protagonizó por un descuido: quedó en medio de un tiroteo y se había olvidado la pistola.

“Yo jugaba al rugby en la primera división del Olivos Rugby Club. Iba por Panamericana para bajar en Pelliza y a llegar a Paroissien había un policía que estaba dirigiendo el transito con la pistola en la mano y retiró al piso a un auto que se escapaba”, relató.

Al ver lo que estaba ocurriendo, Romano le avisó a su colega que también era policía y se sumó a la persecución. Eso sí, aclaró que eran otros tiempos y que hoy no podría hacer lo mismo. Pero cuando al fin lograron acorralar a los delincuentes, se desató un tiroteo y se dio cuenta de que no contaba con su arma.

“Empecé a buscar la 45 abajo del asiento y no la había traído. Me baje del auto agachado, me metí al lado del policía y le dije: ‘me olvide la pistola’. Luego fuimos a declarar. Me agarró el principal de turno y me dijo que era un pelotudo”, remató con humor.