Fuerte comentario de Cinthia Fernández sobre Barby Silenzi y El Polaco: “Tiene pánico de que le saques….”

Ya pasaron dos semanas de la confirmación de separación de El Polaco en los medios de comunicación, a lo cual Barby Silenzi sostiene que la se trata de una ruptura definitiva.

“Hoy no hay chance a una reconciliación. Nosotros tuvimos un montón de idas y vueltas, y llega un momento en el que hay que poner un punto final, tomar una decisión, porque cuando tenés hijos es un problema. A ellos también les tenés que dar una seguridad y no ir y venir a cada rato”, relató la bailarina, la semana pasada en LAM, según Ciudad Magazine.

dez, al oír que Barby, con su beba Abril, fruto de su amor con el cantante de cumbia, se habían ido de la casa en la que vivían. Silenzi dejó el hogar con las sus dos hijas.

“¿Lo rajaste al Polaco de la casa?”, le preguntó el conductor de LAM. Con rapidez, ella contestó: “Me fui yo, con mis niñas”. Ante esa respuesta, y con visible indignación, Cinthia reveló: “Él tiene pánico de que ella le saque la casa, se lo dijo a sus amigos”.

Intrigado con la situación, Ángel le preguntó a Silenzi por qué decidió irse ella de la casa en la que vivía con El Polaco, y Barby contestó: “¿Por qué me voy a quedar yo en su casa? ¡No me interesa! Yo me quiero ir a mi lugar, con mis amigos. Estoy muy lejos allá”.