Florencia Peña se despidió del rubio y apostó a un radical cambio de look que lució con un blazer desprendido

Florencia Peña no para y, si bien se tomó unos días de vacaciones luego de la temporada de teatro con Casados con Hijos, ya está trabajando en lo que será su próximo proyecto, del que no dio demasiadas pistas.

Sin embargo, la artista compartió en Instagram que, para lo que se viene, tuvo que despedirse del cabello rubio y someterse a un radical cambio de look.

“Avanti morocha. Lista para lo que se viene”, escribió Flor al pie de sus fotos en las que luce un blazer lila y, aparentemente, no lleva nada debajo. Al que le sumó una minifalda de brillos con la que lució sus increíbles piernas.

En Instagram tiene más de 6 millones de seguidores con quienes compartió este cambio, el que la mayoría aprobó con sus “me gustas” y comentarios. Desde la peluquería grabó un video en el que mostró la transición del rubio a unos tonos más oscuros.

Aunque algunos la vieron parecida a Wanda Nara, la flamante conductora de Masterchef, ya que la empresaria también cambió su color rubio que la caracterizaba.

“Mas natural, y eso siempre suma..”, “Muy churraaa”, “Te queda bomba!!! Es un RE SIIII”, “Te queda mejor”, “Hermosa. El look que uses siempre te quedarán maravillosamente bien”, “Me encanta como le queda ese colorrr”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al pie de sus fotos.

Florencia Peña jugueteó con un conjunto de lencería “total black” de cuero

Florencia Peña nuevamente causó revuelo en las redes sociales. Esta vez, la famosa compartió una imagen en la que sus curvas llamaron la atención de todos sus seguidores. La publicación de Instagram se volvió viral en cuestión de minutos y generó muchísimos halagos.

Desde una escalera, la actriz sorprendió: “Me gusta de a tres… las tiras”, comentario que desató una gran cantidad de mensajes picantes de sus fans.

Flor en la imagen lució un conjunto de lencería de cuero negro, diminuto y completó su look con un blazer del mismo color, posando súper sensual.

“Vos me queres matar?? no digas que no”, “Le entro !!!” y “Seamos 3 , 5 , 10, y dale que va, me re prendo”, fueron algunos de los halagos que recibió la actriz.

