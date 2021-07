Florencia Peña explicó por qué fue a la Quinta de Olivos en medio de las restricciones por la pandemia

Hace algunas semanas se conocieron las listas que contienen los nombres de las personas que visitan la Quinta de Olivos a reunirse con el Presidente de la Nación, la Primera Dama o altos funcionarios de Gobierno.

Lo llamativo de esta publicación fue que muchas personas no esenciales estuvieron en la residencia de Alberto Fernández en medio de la cuarentena más estricta que tuvo la Argentina en 2020.

Cuestionadas visitas a Olivos

Uno de los nombres que se viralizó fue el de Florencia Peña y, como era de esperar, las críticas a la actriz en las redes sociales no tardaron en aparecer.

Cansada de las hipótesis y acusaciones, la conductora de “Flor de Equipo” (Telefe) salió a explicar el motivo de su encuentro con el primer mandatario y comentó: “Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores”, aseguró la mediática en diálogo con Clarín.

A fin de sumar más datos, Peña dijo que en ese momento de “cierre y contagios” la situación del ambiente artístico era crítica en todo sentido porque no se podrían grabar ficciones ni los teatros estaban abiertos. Tampoco había protocolos. “Estábamos desesperados. No sabíamos que iba a pasar. Yo no tengo nada que ocultar”.

En lo personal y más allá de la televisión, Florencia no pudo concretar el proyecto de “Casados con Hijos” en el teatro que ya tenía entradas vendidas y prometía ser un éxito.

Con estas palabras, la también empresaria de moda, dio por cerrado el tema por el que recibió críticas, insultos y malos tratos.