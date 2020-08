Flor Vigna enfrentó las versiones de una posible reconciliación con Nicolás Occhiato

Este martes, Flor Vigna tuvo que salir a hablar de las versiones que la vinculan sentimentalmente con quién fue su ex novio, Nicolás Occhiato. Los jóvenes quedaron nuevamente en el foco de una nueva posible reconciliación luego de que trascendieran imágenes que los vincularon.

Fue el conductor de LAM, Ángel de Brito, quién reveló una particular coincidencia en unas fotos que mostraban a Vigna y Occhiato usando el mismo buzo. Las imágenes fueron publicadas al mismo tiempo, pero luego de varios comentarios la actriz borró su posteo.

Las imágenes que dieron mucho que hablar en las últimas horas

Con los rumores cada vez más fuertes, y los fans emocionados ante la posibilidad de un nuevo encuentro entre los ex, Flor Vigna habló con Ciudad Magazine y dijo: “Yo me compré ese buzo y sé que Nico trabaja con esa marca, así que no sé qué decirte de él. Ese buzo es mío”, aclaró. Luego, agregó: “La última vez que hablé con él fue cuando salimos en vivo para su programa y después hemos hablado alguna vez porque quedamos con toda la buena onda del mundo”.

Por último, cerró: “Con todo esto de la cuarentena no lo crucé jamás. No tenemos mala onda, ni nada. Quedó todo muy bien”, aseguró la protagonista de la obra Una semana nada más sobre su Occhiato, de quien se separó en 2019 tras cinco años juntos.

Recordemos que en enero Vigna y Occhiato habían tenido un acercamiento, que no prosperó. Más tarde, Flor fue vinculada sentimentalmente a Dante Spinetta, con quien se mostró muy cerca en un boliche en la época en la que la cuarentena aún no había caído sobre el mundo.

En abril, durante una transmisión en Instagram, Vigna le dijo a Lizardo Ponce: “No abusamos, no es como una relación que hablamos todos los días… Fue re buen novio, re buen ex. Fue una persona muy importante en mi vida”, dijo la bailarina sobre los mensajes que suele cruzar con él. Aunque destacó: “Lo quiero seguir teniendo en mi vida de la forma que sea. Hoy en día es un ex y ojalá algún día pueda ser como un amigo. Hay cosas que solo puedo hablar con él y es re difícil eso”.