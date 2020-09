Flor Peña le cumplió la fantasía a sus seguidores

Florencia Peña es una de las más completas actrices y también muy sexy. A la artista no solo le llegan miles de mensajes y comentarios sobre sus fotos por posar con poca ropa, sino que ella es muy consciente de lo que genera.

Es que Flor no deja a sus seguidores con fantasías sin cumplir, más de uno se la imaginó con alguna prenda de cuero y en alguna postura. Pues, en las últimas horas posó con el disfraz de gatúbela, la villana del comic Batman.

Con apenas una capucha de cuero negro, con orejitas, un corpiño y unos guantes rojos le bastó para encender las redes. La actriz subió un video donde posa colocando las manos en su pecho y acompaña con un texto donde aclara: “Más que gatúbela, gaturra”.

Sin embargo, Peña es reconocida por su humor. Trata de tomar todas las situaciones, aún las sexys, como algo natural y desenfadado. Es por eso, que agregó: “Con este casting, no creo que me elijan”, riéndose de ella misma. Incluso en el video, aclara que no es ella la que está detrás de la máscara y de fondo se escucha la reconocida canción “El gato volador”.

Pese a que intenta ser muy cuidadosa con la escena que intenta montar, no puede evitar reír por los “desperfectos técnicos”. La situación casera que intenta tener un toque alocado y se torna graciosa.

De inmediato le llovieron los elogios por su sentido del humor, pero más que nada muchos le hicieron saber lo que más les gusta de su cuerpo. “Lo que me hacés reír… amo tus pechugas”, dijo una seguidora.