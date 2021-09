Flor de V y Marina Calabró, durísimas con Juana Viale y su preparación para el programa de Mirtha Legrand

Desde que comenzó la pandemia, Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en los almuerzos y en la Noche de Mirtha. Lo que iba a ser por poco tiempo para resguardar a su abuela, se extendió más de lo previsto y el pasado sábado la diva volvió a su programa pero solo para reemplazar ella a su nieta que debía hacer cuarentena luego de un viaje.

La reaparición de Mirtha en televisión dio mucho qué hablar, con voces a favor y en contra, pero la menos beneficiada fue Juanita. Flor de V y Marina Calabró opinaron de la participación de la actriz en el programa de su abuela desde el hotel en el que estaba aislada y de la preparación que tiene para conducir el programa que por décadas lideró la “Chiqui”.

Mirtha Legrand volvió a la televisión - El Trece

La primera en salir a hablar fue Marina Calabró en su columna en el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre) y criticó la “falta de producción” de la artista para salir en cámara. “Tuvo dos participaciones Juana Viale. Ni se peinó, ni se maquilló. Así, a la marchanta”, dijo sin filtro.

“¡Vuelve Mirtha Legrand, querida! ¡Lookeate un poco!”, continuó. Aunque luego intentó poner paños fríos a la situación para evitar que las críticas le vuelvan: “Igual es bella, es espléndida. Yo no estoy negando la belleza de Juana. No quiero que quede como ‘mirá a la envidiosa’”.

Por su parte, Flor de la V habló de Juana en A La Tarde (América), el programa en el que trabaja como panelista. En el momento en el que debatían las palabras de Marina Calabró, la actriz se refirió al desempeño de Juana como conductora: “No, no me sentaría en su mesa, yo prefiero a la abuela. Si me das a elegir, prefiero a Mirtha”.

“Para mí, Juana es heredera de un apellido que es Legrand. O sea, le debe a la abuela todo. Le están dando una oportunidad. El programa está muy editado y todo el mundo lo sabe y eso la ayuda muchísimo”, dijo filosa.

“A Juana la acompañan, la ayudan y tiene un equipo de producción. Sí creo que necesita informarse muchísimo más. Igual hace un esfuerzo y se nota pero, para tener un programa semanal, debería tener mejores editoriales. Es mi humilde opinión”, cerró.