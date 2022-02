Flor de la V destrozó al Kun Agüero por pensar como un “rico”: “Impuesto al egoísmo”

Flor de la V apuntó contra el Kun Agüero en su editorial publicada en Página 12. La conductora de Intrusos criticó al exjugador por la opinión que dio acerca del impuesto al patrimonio, incluso el título de su escrito es “Impuesto al egoísmo” y apunta contra él al decirle que piensa como un rico.

Días atrás, el Kun manifestó que le parecía injusto el impuesto a las riquezas y Flor de la V se mostró indignada por lo que no dudó en contestarle a través de un extenso escrito en el que le recuerda de dónde salió.

Flor de la V apuntó contra el Kun Agüero.

“Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Anual te cobran… Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran, si vos ya pagás los impuestos? Pero vos estás generando plata, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo”., expresó el exfutbolista.

Y fue a partir de esta declaración que Flor de la V hizo hincapié en la infancia humilde de Agüero, como la de muchos futbolistas argentinos.

El fuerte descargo de Flor de la V contra el Kun Agüero

“Es interesante la cuestión, querido Kun, e incluso es una discusión que suena cada vez con mayor fuerza en los países más poderosos del mundo en relación con los ciudadanos que más dinero tienen. En varios casos, personas que llevan décadas de ultraenriquecerse…”, comenzó.

“La pregunta que tengo es: ¿por qué la gente que más tiene cada vez quiere pagar menos impuestos?”, escribió Flor para su columna de Página 12.

“No tengo ningún problema personal con Agüero, no lo conozco y parece un buen chico, pero me sorprende que alguien que nació en la pobreza, como muchos otros futbolistas, y conoce bien de cerca qué son las necesidades, hoy piense como un rico”, comentó en otro pasaje sobre el jugador.

“Esa es la victoria de los megamillonarios: haber convencido a un montón de gente que no pertenece a ese mundo que sus intereses son los mismos que los suyos”, sentenció De la V, indignada. Para cerrar, el título que le puso a su pieza periodística fue contundente: “Impuesto al egoísmo”.