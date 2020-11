Flavio Mendoza cruzó a Victoria Donda por las restricciones por Covid-19: “Es muy fácil hablar cuando se cobra un sueldo”

Flavio Mendoza y Victoria Donda protagonizaron un fuerte cruce en vivo durante el programa PH, que se emite los sábados por la noche en Telefe. El coreógrafo y la titular del INADI intercambiaron palabras por las restricciones sanitarias por el coronavirus.

Mendoza estaba contando la difícil situación que viven varios artistas que no pueden volver a su trabajo porque las autoridades no aprobaron los protocolos para que los teatros retomen su actividad.

Fue entonces cuando la ex legisladora intervino en la conversación e hizo alusión a algunas medidas económicas tomadas por el Gobierno de Fernández, entre ellas la implementación del ATP.

“Es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo. Vos podés hablar de esa forma, de verdad te lo digo y no hablo del Gobierno porque yo soy apolítico, porque vos cobrás un sueldo y vos podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar sus impuestos”, respondió Mendoza.

A lo que Donda respondió: “Yo cobro un sueldo. Hablo de esta forma porque desde el gobierno estamos trabajando para que todos y todas estemos mejor. Pero también entiendo que hay gente como vos que no cobra un sueldo. Vos tenés la posibilidad de pagar sueldos y de seguir comiendo. Imaginate esa mujer que trabaja por hora y no le pagan”.

“Y yo pago sueldos. En este momento cuando se abrió todo en el país, tendríamos que estar todos trabajando”, respondió Flavio y preguntó si había algún político que se hubiera bajado el sueldo durante la pandemia.

“Yo la verdad es que no lo quiero a Ginés con menos sueldo, lo quiero con más sueldo para que trabaje más horas”, dijo ella.

“Yo quiero un sueldo mayor para los médicos. ¿Y por qué no se lo dan? (…) ¿Por qué no se sacan los impuestos a las personas que no podemos trabajar? A mí en siete meses no me han dado nada”, sentenció el artista.

La titular del INADI siguió defendiendo la política sanitaria del Gobierno y la fundamenta en el “valor de la vida”, como tantas veces ha hecho Fernández en sus discursos a lo que Flavio le replicó: “Ay, por favor. La vida vale si hay un respeto de todos. Porque si no tenés para comer también te morís”.