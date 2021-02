Filtraron un chat de los hijos de Diego Maradona con fuertes críticas a Verónica Ojeda

Diego Armando Maradona sigue en boca de todos y es que se está realizando una investigación por su muerte en la que están analizando todo lo que sucedió a su alrededor durante sus últimos días con vida. Ahora apareció un chat de los hijos del Diez en los que critican a Verónica Ojeda.

El miércoles por la tarde, en “Fantino a la tarde” mostraron una conversación del grupo de WhatsApp del que participaron Dalma, Gianinna, Jana y Diego Junior junto a su tía Kity, Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. El chat data de noviembre cuando Maradona estaba internado tras su operación cerebral y se debía definir su internación domiciliaria.

Gianinna arranca la charla: “Quedamos todos de acuerdo que vamos a seguir una línea para que la internación domiciliaria sea efectiva (evitando fugas). Vamos a tener que hablar las tres con papá. se quiere ir. Arrancó a las 5, lo estiré hasta las 7 y le pedí el desayuno. Pidió bañarse, lo afeitaron, perfumado y todo pidió pantalón. Ahora nos queda la parte más difícil”.

Y unas líneas después se lee un ida y vuelta entre las hermanas sobre la ex de Diego Armando y la madre de Dieguito Fernando.

Gianinna: “Disculpen, ¿hay que llevar abogado a la reunión de hoy? No entiendo”.

Dalma: “Yo tampoco entiendo, ¿qué pasó?

Jana: “¿Qué es lo que pasa?”

Gianinna: “Supuestamente Verónica va con su abogado a la reunión de hoy. Por experiencia tengo miedo. Simplemente eso”.

Dalma: “Que se deje de hacer circo. No hay reunión entonces. Para hacer circo que se vaya a otro lado”.

Jana: “Lo ideal sería en el caso de que vaya con un abogado que se quede afuera y podamos tener una reunión de gente adulta y tranquila. Dándole a cada uno su espacio para encontrar la manera de seguir esto adelante”.

Dalma: “Yo ya me asesoré legalmente y ella no tendría nada que hacer en la reunión, se le avisa para que esté informada (cuando podríamos no hacerlo) y quiere venir con un abogado”.

Gianinna: “Qué pena que sea siempre lo mismo”.

Jana: “Para no generar un drama mayor sobre esto, ¿estamos de acuerdo en que Verónica esté presente? Yo me ofrezco hablar con ella para que no vaya con abogado, porque acá estamos tirando para el mismo lado”

Dalma: “Hablá todo lo que quieras, pero también date cuenta QUE SIEMPRE GENERA UN TEMA QUE NO VA”.

Jana: “Bueno, entiendo que es difícil, pero si se puede resolver de manera tranquila y sin bardo, mejor. Llegar a esta reunión ya fue súper difícil por falta de comunicación, no mandemos todo al carajo ahora”.

Dalma: “Acá la única que hace bardo y expone todo a la prensa es ella, pido disculpas pero no voy a participar de su circo”.

Jana: “Quisiera que todas las partes estemos presentes porque somos igual de importantes, pero te entiendo y respeto. Si hay algo a lo que pueda ayudar, a disposición”.

Dalma: “Si pudiera estar Dieguito sería genial y tengo clarísimo que todos somos igual de importantes. ¡Te agradezco!”.