Fernando Hidalgo sorprendió con su nuevo look en la pantalla chica mendocina

Hace pocos días, el periodista local, Fernando Hidalgo, conductor del noticiero central de Canal 9 Televida apareció en pantalla con un nuevo look. Con su estilo particular, el comunicador nunca deja de lado su formalidad a la hora se presentarse en público. Esta vez, llamó la atención su cambio de peinado.

Los noticieros de la televisión mendocina cuentan con distinguidos y elegantes periodistas. Esta vez, todos pusieron el ojo en el conductor de la emisión central de Canal 9, Fernando Hidalgo. Siempre con su impoluto cabello blanco, el comunicador se presenta muy prolijo en su forma de peinarse.

Pero esta no es la primera vez que el look de este periodista está en boca de la gente y despertó la atención. En otras ocasiones, en las redes sociales, algunos no dejaron pasar el estilo singular con que se presentó ante las cámaras.

Ahora, Hidalgo se mostró con el cabello un poco más largo de lo común y fue compartida una imagen suya en Twitter por parte de @osvaldobazan, donde vemos al periodista junto a dos colegas, disfrutando de un café en plena Peatonal mendocina.

Fernando Hidalgo junto a colegas. Twitter.

Por otro parte, otro usuario hace poco además destacó este nuevo estilo de peinado del periodista y lanzó la consulta a las redes, “Qué carajo se ha hecho en el pelo Fernando Hidalgo?”.