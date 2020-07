Fabiana Cantilo le disparó con todo a Andrés Calamaro: “Está ido y no conecta”

Fabiana Cantilo volvió a dejar a Andrés Calamaro en el medio de los escándalos. La cantante habló para Radio Mitre con el periodista Juan Etchegoyen y recordó su intenso romance con el cantante, además de hacer varias declaraciones que dan qué hablar.

A través del vivo de Instagram, el entrevistador le consultó sin filtro: “¿Con Calamaro tuviste algo, no?”, y tras una carcajada de la artista soltó: “Fuimos amantes, pero éramos muy chiquitos”. Sin dar mucha precisión temporal dijo que fue anterior a Los Twist y a Los Abuelos de la Nada. “No me daba mucha bola igualmente, y ahora me chupa un huevo, pero me acuerdo que en un momento lo contacté. Le escribí en aquel momento, y él nunca se enteró”, agregó.

Minutos después, Cantilo se sinceró: “Estoy enojada con Andrés. No pasó nada, digamos que está como ido y no conecta. No estoy enojada, sino más bien estoy como ‘qué lástima', diría”.

Y como el periodista quiso saber más, ella lanzó: “Basta. No puedo decir más”.

Durante la charla, intérprete de “Nada es para siempre” sorprendió al decir que olvidó todo lo de “El Salmón” porque cuando vio a Fito Páez dejó todo atrás: “Yo tenía como un enamoramiento terrible por los chicos pelilargos de rulos y con nariz grande, me encantaban, y llegó el rosarino, y bueno, mandé a todos al diablo”.

Actualmente, Cantilo está soltera y desde hace 7 años no comparte su día a día con una pareja: “Estoy sola y a estas alturas, si viene alguien, que no moleste. Me llevó mucho tiempo aprender eso y transformar mi forma de amar”.