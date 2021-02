Fabián Rossi, ex marido de Iliana Calabró, fue condenado a cinco años de prisión por “La Rosadita”

La causa conocida como “Ruta del dinero K” tuvo sus sentencias este miércoles. Y uno de los involucrados era Fabián Rossi, ex marido de Iliana Calabró , que fue condenado a cinco años de prisión, al igual que Leonardo Fariña.

El padre de Stéfano y Nicolás estaba implicado en la causa que investigaba el lavado de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015 y cuyo principal acusado era Lázaro Báez.

El juicio había comenzado el 30 de octubre de 2018 con un total de 25 imputados como Fabián Rossi, Leonardo Fariña, Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y Federico Elaskar, entre otros.

De los hijos de Rossi, Stéfano está por recibirse de arquitecto y vive con su papá. Nicolás trabaja en turismo, estácasado y vive en Brasil.

Iliana se separó de Rossi meses después del escándalo en 2013, cuando en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata , Rossi fuera denunciado junto a Federico Eláskar y Leonardo Fariña, de la llamada Ruta del Dinero K que involucró además a Lázaro Báez, y a Néstor y Cristina Kirchner. Fabián Rossi fue mencionado como el encargado crear empresas y de abrir cuentas off shore en Panamá para depositar el dinero de la supuesta corrupción.

“Vivï una película de ciencia ficción. De todo esto me enteré por los medios. Siento lo que sentiría cualquier mujer que en su momento salió a defender lo que decían y en lo que creía, que después pasó a otro momento en donde la realidad superaba lo que uno tenía incorporado. Irme de viaje me hizo muy bien para despegarme de una etapa que fue terrible y que seguramente lo va a seguir siendo en la medida en que no se me despegue. Es muy doloroso sentirse engañada. Yo me casé con un imprentero que hacía cajas para una bombonería, que tengo las cajas en mi casa todavía. No me casé con este Rossi”, declaró en abril de 2014 muy dolida Iliana, ya separada de Rossi.