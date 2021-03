Expulsaron de Uruguay al hijo de Mónica Gonzaga por organizar una masiva fiesta clandestina

Adriano Sessa, hijo de la actriz argentina Mónica Gonzaga, fue deportado de Uruguay luego de ser encontrado culpable de organizar una fiesta clandestina con más de 500 personas en Punta del Este.

Según el diario El País, el joven organizó un evento en la casa familiar que tienen en Bahía del Pinar. De acuerdo con los inspectores que desactivaron el cumpleaños, se estaban violando las restricciones del protocolo contra el coronavirus para reuniones sociales en el país vecino.

“Tengo un grupo de amigos con el que organizamos, porque era el cumpleaños de uno, realizar una reunión acá en mi casa. Hablando en persona con ellos les dije: ‘sí, hagámosla, inviten algunos grupos de amigas y vénganse y lo festejamos acá, hagamos una reunión que sea acorde, tampoco cualquier cosa’”, dijo este lunes el involucrado en la causa.

“Esto fue una reunión, desmiento categóricamente que se cobró cualquier tipo de entrada. Acá no se cobró entrada a nadie, acá no se vendía alcohol a nadie. Esto no era una fiesta organizada clandestina sino que fue una reunión en la que se pasó la ubicación del lugar y bueno, terminó cayendo gente por cualquier lado”, agregó, y planteó que la gente que no estaba invitada “se metió por caminos que van hacia la playa” y así llegó a la propiedad, a la que se accede por una portera.

La defensa de Mónica Gonzaga a su hijo

Algunas horas más temprano, la vedette Mónica Gonzaga salió a defender a su hijo a través de las redes sociales y fue criticada. “A mi hijo lo encontré estudiando (en vez de en una fiesta)”, publicó.

“Si Dios quiere, tu hijo va a terminar deportado. No lo queremos ver nunca más por acá. ¡Fuera!”, le respondió una usuaria uruguaya.

Redes

Aunque la artista se mantuvo seria: “Tenés razón. Yo tendría tu mismo razonamiento pero fue sobre la playa y repito: nos invadieron personalidades uruguayas que jamás diré sus nombres”.