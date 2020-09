Eva de Dominici relató la terrible experiencia que vivió al dar a luz a su primer hijo

Eva de Dominici se convirtió este año en madre junto a su pareja Eduardo Cruz, productor y hermano de la actriz española Penélope Cruz.

En una entrevista con la revista “Hola”, la actriz argentina habló de la maternidad como un momento de felicidad única, pero también relató el drama familiar que tuvo que vivir en el mismo momento luego de dar a luz.

Lejos de sus padres, porque se instaló junto a su novio en Los Ángeles, Eva hace meses que no viaja a la Argentina por la pandemia del coronavirus y no puede ver a su familia.

Con respecto al difícil momento que debió atravesar la joven comentó: “Cairo nació en el Centro Médico Cedars Sinai de Los Ángeles. Fue un parto soñado, a pesar de que mi familia no pudo acompañarme. Mi papá tuvo un problema personal y días antes, a mi mamá le encontraron un aneurisma. Se podría haber muerto. Fue muy movilizante todo lo que me pasó al mismo tiempo. La única que pudo venir fue mi abuela, que vive en Lanús y nunca había viajado en su vida. ¡Imaginate lo que fue tenerla acá conmigo!”, relató sobre el difícil momento que vivió.

La actriz vive en Estados Unidos

Luego agregó: “Tanto la mamá de Edu, Encarnación, como mi abuela, me acompañaron muchísimo. Me cocinaban, me llevaban a los controles, fueron muy importantes porque yo estaba preocupada por mi mamá, que estaba recién operada y tan lejos. Los primeros días del nacimiento de Cairo me sentía huérfana. Lloraba todas las noches. Por más de que estaba acompañada, necesitaba a mis papás. Pero por suerte, tuve mucha contención”, finalizó.