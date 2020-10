Eva De Dominici recibe Halloween con arriesgado corte

Instalada en Los Ángeles, Eva De Dominici forma cada vez más una vida junto a su pareja Eduardo Cruz. Llena de oportunidades laborales y con una hermosa familia que incluye a su primer hijo Cairo, la actriz no para de publicar novedades y buenas noticias en sus redes.

En el último tiempo y con la pandemia encima, Eva publica imágenes muy tranquilas, disfrutando de la playa, ejercitándose o disfrutando de algún que otro evento con su pareja, el hermano de Penélope Cruz. Pero como siempre ha demostrado, ella es un alma libre y desde hace tiempo parece que venía cocinando un cambio radical.

La actriz publicó una foto donde muestra su nuevo corte de pelo. Despidiéndose de la larga melena morocha que la acompaña desde hace tiempo, Eva luce un descontracturado y rizado look por los hombros. ¿Será parte de una nueva etapa en su carrera? ¿O solo las ganas de un cambio significativo? Acompañó la imagen con un emoji de calabaza, así que tal vez solo se trata de una bienvenida al famoso Halloween, la época con el que todo el norte se vuelve loco.

La actriz dejó sin palabras a sus fans con su nueva publicación.

Desde que la actriz comenzó a destacar nuevamente por su carrera de actriz, ha mantenido el mismo look. Hace muy poco había sorprendido a sus seguidores con algunos estilos más atrevidos, pero siempre se trataba de pelucas que no dañarían la imagen a la que estaba acostumbrada. Aun así, a Eva todo le queda bien y no podía ser menos cuando se trata de una de las mujeres más lindas del país.