Estefi Berardi recordó la mala experiencia que Mica Viciconte la hizo vivir: “Siempre trató para el c...”

Hace unos años Estefanía Berardi fue integrante del programa Combate, el reality que se emitió por El Nueve. Allí la joven fue compañera de Laurita Fernández, Flor Vigna y Mica Viciconte.

Fue sobre esta última que Berardi contó una incómoda anécdota que vivió hace unos años: En el sentido competitivo era muy jodida y como que siempre traté de tener una buena relación. Con ella decidí llevarme bien porque sino la iba a pasar mal”, comenzó diciendo Estefanía sobre su pasado con la pareja de Fabián Cubero.

“Mica se peleaba mucho con Laura Fernández cuando estaban en el Bailando y ahí fue cuando me animé a tomar partido porque ya no estaba participando en Combate”, continuó la panelista de “Mañanísima”. “Ya no tenía miedo de decir algo que era verdad y tener que aguantármela en el día a día conviviendo. Vi que le decía de todo a Laura y yo dije ´esta piba´”, agregó Estefi.

Tiempo después, en una entrevista Berardi negó los maltratos por parte del reality y aseguró que la única maltratadora era Viciconte, lo que ocasionó que la actual “Masterchef Celebrity 3″ la bloqueara, situación que se mantiene hasta la actualidad.

“Es mentira que alguien la maltrató, la única que siempre trató para el culo fue ella y ahí me bloqueó. Me tiene bloqueada hasta hoy, hace cuatro años me tiene bloqueada. No me desbloqueó nunca más, para mí el tema ya fue. Se ve que nunca pudo superarlo”, dijo Berardi, dejando en claro que si bien no tiene problemas con su excompañera, ella no logró perdonarla por sus dichos.

Hace unos días, Mica Viciconte reveló que espera su primer hijo junto a Fabián Cubero y filmó el momento en que le hacían una ecografía.

“Se vienen momentos de cambios, de transitar distintas emociones y sensaciones, pero felices con esta noticia porque es algo que anhelábamos en esta relación que venimos construyendo con mucho amor y respeto hace más de 4 años. Te esperamos con mucha alegría y amor, Luca. @lucacubero”, cerró la participante de Masterchef Celebrity.