¿Estaba contagiada o no? El contacto estrecho que habría tenido Susana Giménez poco antes de vacunarse

Intratables fue el programa que largó la información que pondría en una mala posición a Susana Giménez. Al poco tiempo de recibir la vacuna Pfizer contra el coronavirus, trascendió que la diva y su hija, Mercedes Sarrabayrouse, habían dado positivo en el test. Incluso la conductora ha sido hospitalizada y se analiza la posibilidad de un traslado al Sanatorio Otamendi. Pero al parecer, hubo un descuido por la parte de Susana antes de recibir la vacuna.

A raíz de lo que suena en los medios fue que en el ciclo de Intratables dieron un dato que envuelve en polémica los cuidados que la diva habría tenido antes de recibir la dosis.

La cronología habría sido la siguiente: el 31 de mayo una persona que reside en La Mary tuvo síntomas; el miércoles 2 de junio, le dio positivo; el 3, todos se hisoparon; Susana se vacunó el 4 de junio estando contagiada y al día siguiente tuvo los primeros síntomas.

Fue después de recibir la vacuna que se realizó un segundo hisopado que lo confirmó: el primero había sido un falso negativo y ahora todos daban positivo, Susana, su hija y el casero. Según Rodrigo Lussich, el contagio podría haber venido de una de sus empleadas domésticas.

El error de Susana Giménez

En el programa de Fabián Doman todo apuntaba a un error garrafal por parte de Giménez. “Fue muy extraña la movida de haber adelantado ocho días la fecha de vacunación porque tenía turno para mañana 12 de junio”, decía el movilero Gustavo Descalzi desde la puerta de la casa en Punta del Este.

“La vacunadora me dijo que no vio ningún elemento extraño”, agregó sobre la consulta que le hizo a la profesional. La diva de los teléfonos habría pasado “tres días dolorida”, antes de su internación. “Hablando con una fuente médica, me dijo que está manejando todas las opciones monitoreando a Susana permanentemente. Esto es de evolución de todos los días”, agregó. “No descarten que ella tenga que ser trasladada. Ojalá que no y se reponga rápido”, completó.

Por otra parte, Mirtha Legrand confesó que desde el sábado sabe del contagio de su amiga: “Me pidió Mercedes que no dijera nada y así lo hice. Hablé ayer con Susana y está bien. Tiene muy pocos síntomas y no sabe dónde pudo haberse contagiado”.

“Claro que me angustié cuando me enteré, pero ella está bien y deseo que todo siga así. La quiero mucho a Susana”, agregó la conductora que también ha recibido la vacuna en estos últimos días.